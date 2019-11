JUVENTUS RONALDO ATLETICO / C'è una buona notizia nel giorno in cui Maurizio Sarri perde nuovamente Douglas Costa, con de Ligt e Bernardeschi che rischiano anche loro di saltare la sfida contro l'Atletico Madriddopo gli infortuni rimediati nella trasferta con l'Atalanta. La Juventus ha ritrovato oggi Cristiano Ronaldo, che dopo una serie di allenamenti personalizzati è tornato ad allenarsi a pieno regime insieme al resto del gruppo. Sarri resta comunque in emergenza per la gara di Champions contro gli spagnoli, viste le numerose assenze in tutti i settori del campo.

Juventus-Atletico, Sarri ritrova Cristiano Ronaldo

Il fuoriclasse portoghese era tornato acciaccato dopo la parentesi con la Nazionale, con Sarri che aveva preferito non rischiarlo nel match di ieri vinto in casa dell'Atalanta.

Juventus-Atletico, ballottaggio Higuain-Dybala in attacco

Al fianco di Ronaldo torna il ballottaggio tra Higuain e Dybala, entrambi protagonisti assoluti nel successo in rimonta contro l'Atalanta. Difficile infatti che Sarri - almeno dall'inizio - si affidi al tridente pesante contro la formazione di Simeone, decisiva per il primo posto nel girone visto che i bianconeri hanno già staccato matematicamente il pass per gli ottavi di Champions. L'allenatore della 'Vecchia Signora' dovrebbe affidarsi a Ramsey dietro le punte, con Bernardeschi che potrebbe recuperare ma partendo dalla panchina.

Juventus, la probabile formazione di Sarri contro l'Atletico

Da valutare anche le condizioni di de Ligt, alle prese con un problema alla spalla. Se Sarri non dovesse rischiarlo in vista dei prossimi impegni che attendono la Juventus, Demiral contenderebbe una maglia da titolare a Rugani al fianco di capitan Bonucci. Oltre a Douglas Costa probabili pure le assenze di Rabiot e Alex Sandro, che anche nell'allenamento odierno alla Continassa hanno svolto una seduta differenziata. In mediana, insieme all'insostituibile Pjanic, dovrebbe tornare dal 1' Matuidi, mentre per l'altra maglia a disposizione Bentancur potrebbe essere preferito a Khedira. Probabile conferma, infine, per De Sciglio sulla sinistra visto il forfait di Alex Sandro.

Juventus-Atletico, la probabile formazione di Sarri (4-3-1-2):Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain.

