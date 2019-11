CALCIOMERCATO MILAN INTER XHAKA ARSENAL / Continua a persistere in cara Arsenal la rottura tra club, società, tifosi e Granit Xhaka: l'ex capitano dei 'Gunners' vive ormai da settimane da separato in caso, dopo aver gettato a terra la maglia a seguito di una sostituzione e dopo essersi rivolto in malo modo ai propri tifosi. Lo svizzero potrebbe così lasciare Londra subito nella finestra invernale di mercato, Inter e Milan sono pronte a sfruttare l'occasione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Milan e Inter, Xhaka escluso ancora

Il centrocampista svizzero non è stato neanche inserito in panchina durante il match che si è giocato questo pomeriggio tra Arsenal e Southampton. Una esclusione molto importante che certifica ancora di più la rottura ormai quasi insanabile tra le parti. Xhaka è uno dei tanti nomi sul taccuino della dirigenza rossonera per gennaio, l'Inter monitora con particolare attenzione la situazione. I due club potrebbero intavolare una trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto, cercando di approfittare della divisione interna.

