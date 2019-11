ATALANTA JUVENTUS CAPUTI / Nonostante il tecnico Gian Piero Gasperini abbia tentato di stemperare i toni, questo Atalanta-Juventus è destinato a far discutere.

In particolare gli episodi con i tocchi di mano di Emre Can prima e Cuadrado poi in occasione del gol di Higuain hanno fatto infuriare i bergamaschi e non solo. Su Twitter, intanto, anche il noto giornalista Massimoha detto la sua: "Ci sono 2 falli di mano che pesano molto sul risultato finale di Atalanta-Juve. Uno netto di Cuadrado non visto da arbitro e assistenti sul quale il Var non poteva intervenire, l'altro rivisto e giudicato da Rocchi non punibile. E qui nasce la solita confusione sui falli di mano".