JUVENTUS RONALDO PARATICI / Cristiano Ronaldo argomento principe dell'intervista di Paratici prima di Atalanta-Juventus.

Ai microfoni di 'Sky Sport' il Ds bianconero ha smontato (o almeno ci ha provato...) il 'caso' legato al portoghese non convocato da Sarri per il match contro gli orobici : "Non c'è nessun problema tra di noi, il mister e Cristiano - le parole di Paratici - C'è grande feeling, ieri si sono parlati e hanno deciso assieme di continuare questo percorso, che consenta a lui di guarire ed allenarsi per superare questo problema".

Juventus, Paratici: "Mai pensato a Gasperini". Poi esalta Bonucci

Paratici ha poi detto di non aver "mai pensato a Gasperini" per la panchina, nello specifico per il post Allegri. "La nostra scelta era Sarri e per fortuna ci siamo arrivati", ha aggiunto prima di concludere a proposito di Bonucci fresco di rinnovo fino al 2024: "E' un segnale che volevamo dargli, la sua cessione fu dolorosa ma poi fummo molto felici di riprenderlo. E' un grande giocatore che incarna lo spirito Juve".

