CALCIOMERCATO INTER GABIGOL PALACIOS FLAMENGO RIVER / L'Inter domani sera sarà impegnata a Torino nella sfida contro i granata, ma tanti osservatori del club nerazzurro terranno con attenzione gli occhi su Lima, dove Flamengo e River Plate si giocheranno la Copa Libertadores, per la prima volta disputata in gara unica e non in doppia sfida andata-ritorno, tra l'altro come location originale era stata scelta Santiago, poi cambiata per via dei problemi in Cile. La partita inizierà alle 21 ora italiana e sarà tra l'altro visibile su DAZN. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato Inter, da Gabigol a Palacios: gli osservati speciali

Il club nerazzurro guarderà con attenzione alla supersfida in programma nella capitale peruviana. Uno dei protagonisti si annuncia essere Gabigol, il cui cartellino appartiene ancora al club nerazzurro. L'attaccante è stato protagonista di una grande stagione con il Flamengo ed è capocannoniere della competizione con 7 reti segnate. Il giocatore si è detto "Pronto per giocare ovunque" e il club brasiliano sta facendo di tutto per acquistarlo, come confermato in esclusiva dal presidente della società. Oltre al Flamengo, sono tanti altri i club, anche europei, come il Crystal Palace, interessati all'attaccante. Altro nome invece che il club nerazzurro seguirà attentamente domani sarà Exequiel Palacios. Il nome del centrocampista argentino del River Plate è da tempo sui taccuini degli scout nerazzurri, anche se la concorrenza non manca, soprattutto da parte del Real Madrid.

Difficilmente partirà dall'inizio per il Flamengo il giovanissimo, anche lui accostato al club meneghino. Pure per lui però la concorrenza non manca: l'ostacolo maggiore è rappresentato dall'Atletico Madrid di Diego Simeone

Calciomercato Serie A, da Martinez Quarta a Rodrigo Caio: gli osservati

Tra i difensori del River, l'Inter valuterà attentamente Montiel, in passato accostato alla società meneghina. Non solo Inter però. Tanti altri club italiani osserveranno con attenzione la finale di Lima. Il Milan, in particolare, monitorerà Lucas Martinez Quarta, giovane difensore centrale da tempo accostato al club rossonero. E non è detto che tra gli osservati ci sia anche Rodrigo Caio. I rossoneri, ma in passato pure la Lazio, lo hanno monitorato con attenzione: non è detto che le porte della Serie A possano per lui riaprirsi. Attenzione poi ai tanti volti giovani: da Santos Borre a De La Cruz che tanto comodo potrebbero fare ai club italiani.

