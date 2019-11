CALCIOMERCATO ROMA MILAN JUNIOR MORAES / Junior Moraes figura tra i possibili protagonisti del mercato invernale. In scadenza a giugno con lo Shakhtar Donetsk, l'attaccante naturalizzato ucraino potrebbe aver voglia di provare una nuova avventura già a gennaio, magari in Serie A dove peraltro non mancano gli apprezzamenti. Resta aggiornato su tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Calciomercato, dalla Roma al Milan e all'Inter: che occasione Moraes!

Milan, Roma (che lo cercò l'estate scorsa), Inter ma anche Fiorentina sono a caccia di rinforzi per il reparto avanzato e chissà che una di queste società non possa pensare proprio al 32enne nato in Brasile, a Santos, che anche in questa stagione si sta confermando su livelli altissimi.

A conferma di ciò i già 13 gol messi a segno più 6 assist tra Prem'er-Liha e Champions, uno di questi peraltro all'nella gara disputatasi al 'Meazza' e vinta allo scadere dalla formazione guidata da Castro.

Calciomercato, Moraes-Serie A: ostacolo Shakhtar se...

In caso di uscita dalla massima competizione europea, a due giornate dal termine della fase a gironi lo Shakhtar è a pari punti con la Dinamo Zagabria ma avanti negli scontri diretti, la società di Donetsk potrebbe non fare le barricate e liberarlo a condizioni economiche favorevoli, qualora dovesse invece qualificarsi agli ottavi ecco che Moraes potrebbe essere ritenuto incedibile e tenuto quindi fino alla naturale scadenza contratto. In tal senso presto sapremo... Se non è gennaio, comunque, l'approdo in Italia di Moraes ha buone possibilità di avvenire a giugno, a costo zero. Chi se lo porta a casa, fa un affare.

