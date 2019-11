Calciomercato Roma, da Bruno Peres a Pepe: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA PERES - Né il Brescia, né il calciomercato. L’argomento caldo in casa Roma è, ovviamente, la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione di una sostanziosa quota delle azioni giallorosse. Nonostante quasi tutte le più alte figure del club siano impegnate in questa negoziazione, Gianluca Petrachi e il suo staff non perdono di vista il mercato, in entrata e in uscita. Nelle ultime ore si sta parlando molto dell’interessamento della squadra capitolina per Pepe del Gremio. L’agente dell’attaccante esterno, Adriano Spadotto, ha un ottimo rapporto con Petrachi e con il suo vice Longo dai tempi dell’operazione Bremer, ma anche con Paulo Fonseca e il suo staff, avendo gestito per anni la carriera di Bernard, ex Shakhtar Donetsk rinato proprio sotto la guida dell’attuale allenatore romanista.

Anche in virtù di questi rapporti, l’agente brasiliano è stato ricevuto nei giorni scorsi a Trigoria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, giallorossi sul talento brasiliano: la risposta del club

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pastore a sorpresa: sirene dal Brasile

Calciomercato Roma, da Bruno Peres a Pepe: le ultime sui brasiliani

Nonostante non sia sempre titolare, il ventiduenne ha già collezionato 7 gol e 2 assist meritandosi anche le attenzioni di altri club europei. Valutato più di 15 milioni di euro, Pepe ha lo status da extracomunitario e per i giallorossi può essere un’opzione solo a partire da giugno. A proposito di brasiliani, nei prossimi giorni la dirigenza romanista dovrà affrontare anche la questione Bruno Peres. Dopo aver rescisso in anticipo il contratto con lo Sport, l’esterno brasiliano a fine dicembre farà rientro nella Capitale al termine del prestito al San Paolo. L’ipotesi che possa restare come alternativa sulla fascia destra, dove Fonseca non considera Alessandro Florenzi come un’opzione valida, non è da escludere, ma stando alle ultime indiscrezioni, la Roma non ha ancora comunicato una decisione definitiva al giocatore e al suo agente. Di recente, si è anche parlato di un interessamento della Salernitana, allenata dal suo primo mentore italiano, Ventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, idea dalla Juventus come vice-Dzeko

Roma, Zaniolo: "Ripagherò la fiducia". Poi annuncio sul suo futuro