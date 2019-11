Calciomercato, scatto Milan per Ibrahimovic: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC - Zlatan Ibrahimovic ha salutato i Los Angeles Galaxy, ed ora è alla ricerca di una nuova avventura. Il Napoli era un'ipotesi gradita, Ancelotti lo considera un prezioso alleato nella gestione dello spogliatoio, De Laurentiis nelle scorse settimane ha presentato un'offerta di questo tipo: 5 milioni di euro fino a giugno e altri 5 milioni per la prossima stagione in caso di qualificazione in Champions League. La pista legata al bomber svedese è saltata per il club azzurro dopo l'ammutinamento della notte di Napoli-Salisburgo e il caos verificatosi nei rapporti tra presidente, allenatore e squadra.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento il Milan al momento è in vantaggio su tutti per il centravanti scandinavo e ha formulato una proposta d'ingaggio di 9,5 milioni di euro per 18 mesi. Il Bologna invece sembra più defilato. A fare concorrenza ai rossoneri, come anticipato nei giorni scorsi da 'calciomercatoweb.it', potrebbe esserci il Tottenham: José Mourinho, che ha allenato Ibrahimovic al Manchester United, sta provando a sondare il terreno.

