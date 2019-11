ATALANTA INFORTUNIO MURIEL / Nuovi problemi di infortuni dalle Nazionali per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'allenatore nerazzurro rischia infatti di perdere Luis Muriel: come comunicato dalla Colombia, l'attaccante non è sceso in campo contro l'Ecuador a causa di un problema fisico non ancora specificato.

Il 28enne è così in dubbio per il big match di sabato contro lache riaprirà la Serie A.

LEGGI ANCHE ---> SPECIALE CM.IT - Calcio e razzismo, i dati della vergogna: 'sorpresa' Inghilterra

Si attendono ora ulteriori aggiornamenti con il rientro a Bergamo del giocatore. Gasperini resta con il fiato sospeso, ma nel frattempo si può godere il rientro di Duvan Zapata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Serie A, da Atalanta-Juventus a Torino-Inter: palinsesto e guida tv della tredicesima giornata

Calciomercato Milan, l'Inter studia l'assalto a Donnarumma: le ultime di CM.IT