JUVENTUS KLUIVERT DE LIGT / Era il 18 luglio, quattro mesi fa, e la Juventus dopo un lungo tira e molla poteva finalmente annunciare in modo ufficiale l'acquisto di Matthijs de Ligt. Un gioiello da circa 75 milioni di euro, il difensore del presente e del futuro, impaziente di diventare protagonista da subito, mal digerendo le prime esclusioni, e poi schierato forse con leggero anticipo rispetto ai piani per via dell'infortunio dell'inamovibile Giorgio Chiellini. Ora de Ligt è arrivato a mettere insieme 12 presenze tra campionato e Champions League con un gol, nel derby col Torino, facendo intravedere le enormi potenzialità che hanno spinto i bianconeri ad investire tanto. Nonostante ciò, l'olandese non sarebbe pienamente soddisfatto.

O meglio "si è un po' pentito". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Leggi anche ---> SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato Serie A, de Ligt l'acquisto che ha deluso di più

A dirlo è Patrick Kluivert, connazionale del centrale juventino e attuale direttore della 'cantera' del Barcellona che in un'intervista concessa al quotidiano 'Mundo Deportivo' parla dello sbarco di de Ligt alla Juventus dopo la lunga telenovela che aveva visto protagonista anche lo stesso Barcellona: "Non direi che ho provato a convincerlo a venire al Barça, gli ho solo parlato molto bene del club e della città. Però alla fine decidono il giocatore e l'agente. Chiaramente de Ligt è un grande difensore, però alla fine ha deciso così. Penso che si sia un po' pentito della sua scelta, però le cose vanno così. Alla fine prendi una decisione e le cose vanno bene alcune volte e male altre volte. Devi imparare dalle tue decisioni".

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Juventus, retroscena de Ligt: spunta il discorso di Sarri