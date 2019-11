CALCIOMERCATO INTER MARAN NAINGGOLAN/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Rolando Maran, allenatore del Cagliari di Tommaso Giulini, ha parlato del momento di Radja Nainggolan, centrocampista belga arrivato in Sardegna in prestito secco dall'Inter di Antonio Conte: "E' tornato in questa realtà con un grandissima umiltà e si è messo a disposizione di tutti, dai membri dello staff ai suoi compagni di squadra".

Maran ha poi aggiunto su Nainggolan, trasferitosi nell'ultima finestra di calciomercato in rossoblù: "Ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, doveva tornare in forma, ma ora è alla grande. Un giocatore come Radja non sono di certo io a scoprirlo, il suo valore è indiscusso".

