CALCIOMERCATO MILAN KOSTIC / Tra i punti deboli del Milan attuale ci sono sicuramente le corsie esterne. Ecco perché nel prossimo calciomercato estivo è lecito aspettarsi degli interventi importanti da parte della dirigenza per cercare di 'risolvere' questo problema. Un nome non a caso che potrebbe fare al caso dei rossoneri è quello di Filip Kostic, laterale offensivo serbo in forza all'Eintracht Francoforte. Il 27enne nativo di Kragujevac, che al suo attivo vanta 32 presenze con la maglia della propria Nazionale, è già da un po' sul taccuino di Boban e Maldini oltre che dei cugini dell'Inter.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

LEGGI ANCHE --->Milan, confermata anticipazione CM.IT: futuro chiaro per Thiago Silva

Calciomercato Milan, Kostic con lo 'sconto' grazie a una contropartita

L'Eintracht valuta Kostic ben 40 milioni di euro, una cifra molto importante considerato il valore - non è certo un top - del classe '92. Ma il Milan ha una 'carta' che può giocarsi per ottenere lo sconto sul cartellino dell'ex Amburgo: vale a dire Ricardo Rodriguez. Coetaneo di Kostic, il terzino svizzero è ai margini della formazione allenata da Stefano Pioli: appena 4 (per 342' complessivi) le presenze collezionate quest'anno dallo zurighese, da tempo al centro delle voci di mercato per un suo possibile anzi probabile addio a fine stagione se non addirittura già a gennaio. Il cartellino di Rodriguez, che in Budesliga ha già giocato per quattro anni e mezzo con la maglia del Wolfsburg, è valutato attualmente sui 10 milioni di euro.

Gli ottimi rapporticon il club di Francoforte, vedi lo scambio di prestiticoncluso in estate, potrebbero poi consentire al Milan di strappare un'ulteriore riduzione per Kostic. L'operazione potrebbe chiudersi sui 20-25 milioni di euro più, appunto, il cartellino del terzino approdato a Milanello nel luglio 2017.

LEGGI ANCHE ---> Milan, ritorno di fiamma per Piatek: Ibra cambia tutto

Calciomercato Milan, flop Rodriguez: l'agente passa all'attacco!

"Chi ti conosce ti rispetta". Di Domenico, agente di Rodriguez, ha risposto così alle tante critiche da parte dei tifosi milanisti nei confronti del suo assistito. "Un grande uomo e un grande campione! - il commento del procuratore sotto l'ultimo post Instagram del calciatore svizzero - Le statistiche parlano per te: 40 gol in carriera, due Mondiali, un Europeo, 70 partite con la nazionale, presenze in Champions League ed Europa League. In Germania quasi 150 gare di Bundesliga, nel Milan sei sempre stato un vero professionista a disposizione della squadra, mai una virgola fuori luogo! Non meriti nessun insulto, perché sei sempre stato corretto e hai dato sempre tutto per il Milan!!", ha concluso l'agente di Rodriguez, la cui avventura al Milan è senza dubbio - al di là delle smentite di rito - giunta ai titoli di coda.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, missione in America: Ibrahimovic apre

Calciomercato, da Eriksen a Mertens: i big in scadenza di contratto nel 2020

Calciomercato Milan, un altro rifiuto per Maldini