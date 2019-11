CALCIOMERCATO INTER GIROUD DESCHAMPS / L'Inter potrebbe regalare a Conte anche un nuovo rinforzo in attacco in vista di gennaio: Sanchez rientrerà a gennaio, come confermato dallo stesso medico del club, mentre Politano potrebbe fare le valigie e salutare. In pole c'è Giroud, attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2020, che è stato già allenato da Conte. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, Deschamps spinge Giroud lontano da Londra

Pur non giocando con costanza al Chelsea, Giroud rimane una colonna portante della Nazionale francese, campione del mondo in carica.

Calciomercato Inter, non solo Giroud: caccia al vice Lukaku

Il ct Didierha parlato così del futuro del centravanti dalai microfoni di 'Telefoot': “Soffre inevitabilmente di questa situazione che va avanti giorno dopo giorno. Se avrà l’opportunità di andar via e avere più spazio, non può fargli che bene e lui lo sa”.

La dirigenza nerazzurra valuta altri profili qualora il Chelsea decida di non liberare Giroud a gennaio. La soluzione made in Italy porta a Petagna e Lasagna: entrambi potrebbero arrivare a Milano, rafforzare anche la colonia azzurra della rosa di Conte. Difficile invece al momento ipotizzare un ritorno di Zlatan Ibrahimovic, nel mirino di Napoli, Bologna e Milan.

