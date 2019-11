CALCIOMERCATO JUVENTUS BRESCIA ATLETICO MADRID TONALI / Sandro Tonali è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di mercato. Secondo quanto riportato dal 'Corriere del Torino', le squadre più interessate al talento classe 2000 del Brescia sarebbero Atletico Madrid e Juventus.

Quest'ultima sta provando ad anticipare tutte le possibili altre pretendenti, tra cui ci sarebbe anche l'Inter di Conte , per assicurarsi il centrocampista delle Rondinelle. CLICCA QUI per tutte le news sul calciomercato!

In prima fila c'è Erling Braut Haaland, che la Juventus sembra voler mettere le mani a tutti i costi. L'attaccante norvegese del Salisburgo sta stupendo in questa prima parte di stagione e la sua valutazione è schizzata fino a 80 milioni di euro. Sempre nel Salisburgo piace anche il centrocampista ungherese Szoboszlai, visionato insieme ad Haaland nel match giocato contro il Napoli. Prezzo? Almeno 25 milioni di euro. Ovviamente anche lui è un classe 2000, come del resto Jadon Sancho del Borussia Dortmund

