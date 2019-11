NAPOLI ELMAS KOULIBALY LOZANO / Nella serata di ieri è scoppiato un nuovo caso in casa Napoli. Mentre Mertens usciva per infortunio durante il match tra il suo Belgio e la Russia, il club azzurro ha diramato un comunicato ufficiale sui propri social annunciando provvedimenti nei confronti di Elmas, reo di aver rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale senza autorizzazione durante il periodo di silenzio stampa imposto dalla società. CLICCA QUI per tutte le news sul calciomercato!

Napoli, da Koulibaly a Lozano: la gestione dei casi

Qualche minuto prima del comunicato della società contro Elmas, era stato Koulibaly con un messaggio social a rompere il silenzio in casa Napoli giurando amore alla città e ai suoi tifosi.

Napoli, scoppia il caso Elmas: armistizio a rischio?

Ancor prima è stato ad invocare la scossa all'interno dell'ambiente con un post su Instagram. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il messicano e il senegalese non verranno multati dalla dirigenza, visto che le loro parole non sono arrivate dai microfoni di tv o giornali, ma attraverso i social. E' questa la principale differenza con il caso

Bisognerà valutare quali saranno gli effetti di questo comunicato all'interno della rosa azzurra. Come riportato da Calciomercato.it, i giocatori erano intenzionati a tornare sui propri passi e a chiedere scusa alla dirigenza dopo l'ammutinamento post Napoli-Salisburgo, in modo da poter risollevare la stagione e buttarsi alle spalle questa brutta parentesi.

