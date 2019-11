CALCIOMERCATO MILAN BELOTTI / Il Milan ha bocciato Piatek tanto che starebbe pensando di rispedirlo al Genoa in prestito a gennaio per provare a non buttare all'aria un investimento da 35 milioni di euro messo a segno appena un anno fa. Il club ligure lo riabbraccerebbe a braccia aperte anche perché in queste ore ha dovuto salutare - per questa stagione - Kouame infortunatosi in Nazionale al legamento crociato del ginocchio sinistro. Per il polacco sarebbe sì un grande passo indietro, ma allo stesso tempo pure un'opportunità per ritrovare il killer instinct smarrito in rossonero. Questo dato è a dir poco sconfortante. in 12 presenze ha segnato appena 3 gol, di cui 2 su calcio di rigore.

Calciomercato Milan, via Piatek per Ibrahimovic? Le ultime

Il sostituto di Piatek al Milan potrebbe essere un certo Zlatan Ibrahimovic, fresco di addio ai Los Angeles Galaxy. Bologna e, appunto, il Milan sembrano le piste più probabili per il futuro del campione svedese, come peraltro confermato anche da Luciano Moggi in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it.

Il club targatopotrebbe tentare il colpaccio facendo firmare al 38enne un contratto da 12 o 18 mesi, anche se va detto che le sue richieste economiche sono molto elevate. Si parla di 1 milione al mese, 6 quindi in totale da gennaio a giugno. Dall'Inghilterra sostengono che il Milan voglia proporre a Ibra, con il quale vinse l'ultimo scudetto, circa 4 milioni di euro per un contratto fino al termine della stagione. Il Bologna potrebbe sottoporre la medesima offerta, andando quindi ben oltre le proprie possibilità.

Calciomercato Milan, erede Piatek: idea scambio con Belotti!

Ibrahimovic da gennaio a giugno, e poi? Difficile che il Milan possa ripresentarsi con Piatek, anche nel caso di una sua 'rinascita' a Genoa. Piuttosto il polacco potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a un altro centravanti. Per esempio ad Andrea Belotti, capitano del Torino già obiettivo dei rossoneri un paio di stagioni fa. In questa stagione il 25enne di Calcinate sta realizzando numeri importanti: ben 13 i gol messi a segno, un ruolino di marcia che gli ha permesso di diventare un punto fermo della Nazionale di Mancini. Il presidente granata Urbano Cairo lo ha definito il suo fenomeno e per questo non sarà, eventualmente, per nulla semplice strapparglielo. 50 milioni più Piatek l'offerta in gradi di farlo vacillare?

