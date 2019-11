GENOA KOUAME / Brutte notizie confermate. Il Genoa dovrà rinunciare per parecchio tempo a Christian Kouame. Il giovane attaccante era impegnato con la selezione under-23 della Costa d'Avorio per cercare di raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel corso della sfida contro i parietà del Sudafrica, Kouame è stato però costretto ad uscire al 72' per via di uno scontro di gioco. Un infortunio grave, che ha costretto il giocatore a lasciare l'Egitto e tornare subito in Italia per sottoporsi ad alcuni esami. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Genoa, crociato rotto per Kouame

Ulteriori esami sono stati svolti questa mattina e le brutte sensazioni hanno purtroppo trovato conferma. Come riferisce 'Sky Sport', è confermata la rottura del legamento crociato. Per il club rossoblù e il tecnico Thiago Motta si tratta senz'altro di una brutta notizia.

Il nuovo allenatore dei liguri puntava molto sulle qualità del giocatore ivoriano, in grado di dare vivacità e brio al proprio attacco e lo attendeva con ansia per poterlo avere nuovamente a disposizione.

LEGGI ANCHE ---->Genoa, Agudelo chiarisce: "Tante cose errate su di me"

Genoa, con Kouame ko si interviene sul mercato?

Non è escluso che l'infortunio di Christian Kouame possa costringere il Genoa ad intervenire sul mercato. Il club rossoblù è stato recentemente accostato a Piatek, che sta faticando al Milan e che potrebbe lasciar partire il giocatore in prestito per ritrovare la via del gol. L'Inter invece avrebbe messo nel mirino Pinamonti come possibile vice-Lukaku, ma con l'infortunio di Kouame sembra essere quasi impossibile una partenza del giovane attaccante italiano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Genoa, UFFICIALE: Kouame ha rinnovato

Calciomercato Inter, Marotta accontenta Conte: via al piano rinforzi per gennaio. I nomi