CALCIOMERCATO ROMA PASTORE / La vita romana di Pastore si è totalmente capovolta rispetto allo scorso campionato grazie ad un inizio di stagione ben al di là di ogni rosea aspettativa. Complici anche i molteplici infortuni in mediana, Fonseca ha fatto affidamento su di lui con discreta continuità consentendo all'argentino di ritrovare ritmo, fisicità e soprattutto un grande rendimento protratto nel tempo.

Il 'Flaco' è divenuto in un paio di mesi un vero e proprio intoccabile del tecnico portoghese cancellando con un colpo di spugna tutti i fischi dello scorso anno e le voci che lo volevano lontano dalla capitale.

Calciomercato Roma, scongiurata la partenza: Pastore pronto a restare

Javier Pastore ha parlato ai microfoni di 'Espn' sottolineando la sua ferma volontà di continuare a Roma: "Mi hanno chiamato in tanti chiedendomi di questa cosa, ma la verità è che non c’è niente di concreto e di serio, non vedo possibilità di andare via adesso dalla Roma, sto molto bene".

Su un eventuale club futuro ha risposto invece la moglie: "È chiaro che il club sarebbe il Talleres. Se tornerà, e questo succederà perché quasi tutti sognano di chiudere la carriera in Argentina, gli piacerebbe tornare al Talleres”.

Roma, Pastore e la voglia di Nazionale

Pastore ha quindi manifestato la volontà di riassaporare la nazionale: "Ovviamente, il sogno è sempre presente. L’importante è stare bene nel club, fare una buona stagione, dimostrare di star bene e poi se c’è la possibilità… Ricambio generazionale? Non fa affatto male, sono contento che ci siano giovani così e ce ne sono ancora tanti altri che meritano una possibilità. Poi è normale che il livello di livello di Messi e Di Maria sia incredibile, ma un po’ di ricambio non fa male e non sarebbe una cosa cattiva non vedere in campo ogni tanto questi top player”.

