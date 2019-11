CALCIOMERCATO ROMA HYSAJ CHELSEA NAPOLI / Il futuro di Elsid Hysaj in casa Napoli resta una grande incognita. L'agente del giocatore ha confermato come il terzino albanese piaccia alla Roma e, se non dovesse esserci alcuna cessione a gennaio, il club partenopeo perderà il difensore a parametro zero. La Roma è in cerca di un terzino, visti gli infortuni e soprattutto il caso Florenzi. Il numero 24 giallorosso sembra sempre più ai margini del progetto tecnico di Fonseca e un suo addio a gennaio appare davvero probabile, con tanti club interessati: dall'Inter alla Juventus, sino al Lione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Roma, il Chelsea torna in corsa per Hysaj?

Su Elsid Hysaj potrebbe però non esserci soltanto la Roma.

Calciomercato Roma, Chelsea su Hysaj: a quali condizioni

Il giocatore albanese potrebbe allettare diversi club, soprattutto in caso di partenza a costo zero da Napoli. E in questo senso il, club che aveva manifestato interesse la scorsa estate, potrebbe tornare alla carica. Lo riferisce il 'Sun', che sottolinea come la società inglese possa nuovamente interessarsi al classe 1994.

Il tabloid inglese riferisce però che un possibile assalto ad Hysaj, i 'Blues' potrebbero lanciarlo soltanto dopo il mercato invernale, quando il giocatore potrà scegliere la sua futura destinazione e accasarsi a costo zero altrove. Al momento infatti Lampard pare essere intenzionato a puntare su Azpilicueta e a dare fiducia al giovane Reece James per il ruolo di terzino destro. E' indubbio però che Hysaj rappresenterebbe una preziosa occasione, anche per la sua duttilità, specie se il Chelsea dovesse liberarsi di Marcos Alonso, che piace molto a diversi club, soprattutto all'Inter.

