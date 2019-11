CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CISTANA KULUSEVSKI / Hanno esordito in Serie A senza timore e si sono presi la scena con la forza delle loro prestazioni sempre (o quasi) al di sopra della sufficienza: sono i giovani del massimo campionato, pronti a diventare pezzi pregiati nel calciomercato che verrà. Tra gennaio e giugno le big d'Italia sono pronte a sfidarsi per le promesse del nostro torneo: Inter e Juventus su tutte hanno puntato gli occhi sui calciatori che si sono messi in evidenza nelle prime 12 giornate di campionato.

Calciomercato Inter, Kulusevski rinforzo di gennaio

Il nome più gettonato è quello di Kulusevski che fa parte degli obiettivi dell'Inter in Serie A già per gennaio: il nome del 19enne svedese in forza al Parma ma di proprietà dell'Atalanta è in cima alla lista degli obiettivi di Marotta. Dopo tre apparizioni con la maglia dei bergamaschi, questo per lui è il primo anno da titolare nel massimo campionato e i risultati sono tutti dalla sua parte: 12 partite, 2 reti e tanta qualità messa in campo. Così Conte si è interessato a lui e la dirigenza nerazzurra vorrebbe accontentarlo già nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, sfida all'Inter per Cistana

Per Andrea Cistana, invece, quella di quest'anno è stata la prima volta in assoluto in Serie A: a 22 anni il debutto sul palcoscenico del grande calcio con la maglia del Brescia e dopo undici partite eccolo nel mirino delle big.

La Juventus lo ha messo nel mirino da un po' ed ora i bianconeri devono fare i conti anche con l'interesse dell'Inter: a testimoniare la grande stagione fin qui disputata è arrivata anche la convocazione con la Nazionale che farà sorridere anchevisto che la valutazione è destinata a schizzare in alto.

Calciomercato Inter e Juventus, Castrovilli conquista tutti

Ma il derby d'Italia è in pieno svolgimento anche per Gaetano Castrovilli, altro deb in Serie A che ha avuto il merito di conquistare i titoli dei giornali e anche la chiamata di Mancini. La Fiorentina se lo coccola, Inter e Juventus lo seguono ma non sono le sole: anche il Milan ha messo gli occhi sul 22enne ex Cremonese e Bari che ha il profilo giusto per piacere anche al Napoli, squadra che tra gennaio e la prossima estate sarà rifondata.

Con 12 presenze, tre gol e due assist al suo primo anno nel massimo campionato, Castrovilli rappresenta una delle più grandi sorprese della Serie A: dovesse confermare questi numeri, per lui si scatenerebbe un'asta con la valutazione che si impennerebbe.

