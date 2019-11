CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND CRISTIANO RONALDO / Tutti pazzi per Erling Haaland. Già autore di ben 26 gol in 18 partite e capocannoniente in Champions con 7 reti nelle prime 4 presenze, il prodigioso attaccante di proprietà del Salisburgo si candida ad essere uno dei prossimi protagonisti del calciomercato. Proprio del suo futuro ha parlato lo stesso 19enne, che in un'intervista rilasciata a 'Dagbladet' ha dichiarato: "Come mi relaziono alle voci di mercato? Bene. Juventus, Manchester United e Real Madrid? Sai cosa risponderò, nessun commento. Come sarebbe giocare con Cristiano Ronaldo alla Juventus? No comment".

Il gioiello norvegese, dunque, non si sbilancia e rivela: "Ho cinque palloni a letto, stanno sdraiati e dormono bene con loro. Li guardo ogni giorno, la cosa migliore è segnare gol. Sono le mie amiche (ride, ndr)".

