CALCIOMERCATO INTER GIROUD / In vista della finestra invernale di calciomercato, l'Inter potrebbe cambiare volto in attacco. Conte riavrà a disposizione Sanchez dopo il brutto infortunio rimediato in Nazionale mentre Politano potrebbe fare le valigie e salutare. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

La partenza dell'ex Sassuolo potrebbe così favorire un nuovo colpo in entrata. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza nerazzurra sarebbe intenzionata a valutare un centravanti d'esperienza in grado di svolgere il ruolo di vice Lukaku.

In pole c'è, attaccante francese in scadenza di contratto con ilnel 2020: è stato già allenato da Conte, per portarlo a Milano potrebbero bastare solo 6-7 milioni di euro.non convince,è un profilo da monitorare.

