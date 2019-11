CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN DE SCIGLIO / Non solo Manduzkic.

Lacercherà nella finestra invernale di calciomercato di liberarsi di altri giocatori per snellire una rosa extralarge e risolvere tutti i casi spinosi all'interno dell'ambiente. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Emre Can. Il tedesco, escluso dalla lista Champions,non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nemmeno in Serie A e le sirene della Premier League tornano a suonare. De Sciglio è sempre nel mirino del PSG con Leonardo pronto a mettere sul tavolo i cartellini di Thomas Meunier e Layvin Kurzawa, entrambi a scadenza di contratto. Detto già di Demiral in orbita Milan, anche Rugani ha tanto mercato. Perin e Pjaca stanno recuperando da un grave infortunio che di fatto li ha resi incedibili in estate, entrambi potrebbero partire in prestito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -->>>>

Calciomercato Juventus, missione di Paratici in Inghilterra

Calciomercato Juventus, il retroscena su Haaland. Paratici torna all'assalto

Calciomercato Inter, doppia sfida alla Juventus: due top player per Conte