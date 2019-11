CALCIOMERCATO ROMA BRUNO PERES / Bruno Peres tornerà alla Roma a gennaio.

Mandato in prestito aldue estati fa, il terzino classe 1990 lo scorso settembre è stato girato allo, club della Serie B brasiliana nel quale ha nuovamente deluso le attese racimolando appena 14 minuti di gioco: clicca qui per restare aggiornato. Come riporta 'Espn', quindi, dopo nemmeno 50 giorni di permanenza, Bruno Peres è stato mandato nuovamente al San Paolo perché non ritenuto all'altezza dei suoi compagni di squadra. Al termine del prestito, fissato a fine dicembre, il terzino farà quindi ritorno alla Roma, che dovrà decidere se trattenerlo o trovargli una nuova squadra.