CALCIOMERCATO NAPOLI CICIRETTI / Amato Ciciretti, dopo le esperienze in prestito a Parma ed Ascoli, vive una fase di stallo della sua carriera. Nella scorsa sessione di calciomercato è stato un passo dal ritorno ai bianconeri, saltato in extremis: da allora, l'esterno offensivo non è più sceso in campo. Si allena con la prima squadra del Napoli, ma non è mai tra i convocati e il club ed i suoi agenti stanno lavorando per una nuova destinazione a partire da gennaio.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , sono diverse le squadre sulle sue tracce: in Italia è appetito da varie squadre di Serie B, ma Ciciretti ha estimatori anche in Spagna (lo ha già seguito in passato il), Belgio e Grecia.si sono già messe in contatto con il suo entourage, e soprattutto i 'Kitrinomavri' sarebbero pronti ad investire sul classe ’93.

Mirko Calemme - Ciro Troise

