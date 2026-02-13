Zaccagni-Lazio, ora l’addio è possibile: Napoli e Marsiglia interessate | CM

Atalanta
Zaccagni-Lazio, ora l'addio è possibile: Napoli e Marsiglia interessate

La permanenza di Mattia Zaccagni alla Lazio non appare per nulla scontata: le ultimissime sul futuro del giocatore. 

È attualmente fermo ai box a causa di una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell’addome e ne avrà ancora per qualche settimana. Mattia Zaccagni è un giocatore troppo importante per la Lazio e, non a caso, la squadra di Maurizio Sarri sta faticando nell’ultimo periodo proprio a causa dell’assenza del suo capitano.

Calciomercato.it

Il futuro di Zaccagni, però, rischia di riservare un clamoroso colpo di scena. Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2029, le strade dell’esterno di Cesena classe ’95 e della Lazio potrebbero separarsi in estate: secondo alcune informazioni in nostro possesso, Napoli e Olympique Marsiglia sarebbero al momento le squadre più interessate al suo cartellino.

Il patron De Laurentiis lo segue da diverso tempo e molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Antonio Conte in panchina. Il club di Ligue 1, invece, starebbe pensando proprio a Zaccagni su indicazione del direttore sportivo Medhi Benatia che stravede per l’ex calciatore dell’Hellas Verona.

