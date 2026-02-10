PAGELLE E TABELLINO Napoli-Como 6-7 (dcr.): Butez manda Fabregas in semifinale

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Maradona, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il Como batte il Napoli ai calci di rigore e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gli uomini di Fabregas, che avevano cercato per larghi tratti della gara di fare la partita., si impongono ai calci di rigore al termine di una lunghissima lotteria. Decisivi per gli azzurri gli errori di Lukaku e Lobotka. In semifinale i lariani affronteranno l’Inter di Chivu.

L’equilibrio era stato rotto a fine primo tempo: entrata in ritardo di Olivera su Smolcic e calcio di rigore trasformato da Baturina, con una conclusione secca che non ha lasciato scampo a Milinkovic Savic. Ad inizio ripresa il pareggio degli uomini di Conte: Vergara si invola nella metà campo lariana e dopo una corsa solitaria, batte Butez in uscita. A termine dei novanta minuti (terminati in parità), i calci di rigore decisivi. Che premiano il Como.

Voti Top e Flop di Napoli-Como

Top

Vergara 7: Tarantolato, voglioso e spiritato: a volte ai limiti dell’esagerazione. Ha l’argento vivo addosso: pressa, recupera palloni, li gioca con personalità. In alcune occasioni sembra addirittura eccedere nel possesso palla e nel cercare con troppa insistenza la giocata personale. Ma è sempre pericoloso. Ad inizio ripresa si avventa su una palla vacante e si invola verso Butez, battendolo imparabilmente.

Flop

Olivera 5: Soffre in modo evidente l’intraprendenza di Addai. Dopo pochi secondi si lascia superare in velocità e regala la prima palla gol della partita, poi entra in modo scomposto su Smolcic e regala ai lariani il calcio di rigore che Baturina trasforma nel gol del momentaneo 1-0 per gli ospiti. Esce dopo un’ora di gioco, sostituito da Spinazzola.

Milinkovic Savic: 6,5

Beukema: 6

Rrahmani: 6

Juan Jesus: 6

Mazzocchi:6

Lobotka: 5

Elmas: 6

Giovane:5,5

Hojlund: 5,5

Alisson: 6

Politano: 6

Spinazzola: 6

Gutierrez: 6

Lukaku: 5

Top

Butez 7: Ipnotizza Lobotka e manda il Como in semifinale di Coppa Italia. Nei novanta minuti era stato attento nelle uscite. Incolpevole sul gol di Vergara, aveva diretto con sicurezza tutto il reparto arretrato. Sfortunato sul penalty di Milinkovic Savic (che gli sbatte sulla schiena), si erge a protagonista nel tiro decisivo, regalando al Como una storica semifinale.

Flop

Ramon 5: Poco preciso negli appoggi, spesso in difficoltà in costruzione, viene letteralmente graziato dall’arbitro che decide di non ammonirlo ad inizio ripresa. Già gravato di un giallo, sgambetto in modo fin troppo evidente Hojlund al limite dell’area. Un episodio avvenuto immediatamente dopo il gol di Vergara e che poteva mettere in seria difficoltà la formazione lariana.

Smolcic: 6,5

Diego Carlos:6

Valle:5,5

Sergi Roberto:6

Perrone: 5,5

Caqueret: 6

Paz: 6

Baturina:6,5

Addai:6

Da Cuna: 6,5

Vojvoda:

Napoli-Como il tabellino: errore decisivo per Lobotka

Il tabellino di Napoli-Como, terminata 1-1 nei tempi regolamentari e decisa ai calci di rigore. Decisivi gli errori dal dischetto di Lukaku e di Lobotka

MARCATORI: 38′ Baturina (C), 46′ Vergara (N)

SERIE RIGORI: Da Cunha gol, Politano gol, Douvikas gol, Lukaku fuori, Baturina gol, Spinazzola gol, Perrone parato, Alisson Santos gol, Smolcic gol, Elmas gol, Diego Carlos gol, Milinkovic Savic gol, Vojvoda gol, Gutierrez gol, Valle gol, Lobotka parato.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (60′ Politano), Lobotka, Elmas, Olivera (60′ Spinazzola); Vergara, Giovane (60′ Alisson); Hojlund (74′ Lukaku). All. Conte.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon (53′ Kempf), Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto (66′ Da Cunha), Caqueret (53′ Douvikas), Perrone; Addai (65′ J. Rodriguez), Nico Paz, Baturina. All. Fabregas.

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Ramon (C), Sergi Roberto (C), Elmas (N)

ESPULSI: