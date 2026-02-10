L’addio del tecnico al club azzurro dopo due stagioni

Addio, divorzio tra Antonio Conte e il Napoli nonostante un contratto ancora lungo, quanto pesante lato ingaggio. Le strade tra il tecnico salentino e il club di De Laurentiis si separeranno al termine di questa stagione.

Ne è convinto Gianluca Gifuni, intervenuto nella trasmissione su ‘Televomero’, programma condotto da Claudia Mercurio: “Penso che il ciclo di Conte a fine anno sarà finito e il Napoli cambierà, questa è una mia sensazione”.

Convinzione e sensazione a parte, ecco perché il Napoli dovrebbe porre fine al matrimonio con Conte: “Per me nei campionati nazionali è tra i primi tre al mondo”, ma in Europa fa enorme fatica, come conferma l’eliminazione del Napoli dalla League Phase di Champions. Nonostante i grandi investimenti fatti sul mercato, gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi neanche per i playoff.

Poi, come sottolinea Gifuni, quest’anno gli si può pure contestare la gestione della rosa a sua disposizione: “La settimana scorsa ha detto che Olivera gli dà più garanzie di Beukema, e per non schierare Beukema sposta sia Rrahmani che Buongiorno. Una scelta forzata in partenza. Per questo, ripeto, penso che il suo sia alla fine. E che De Laurentiis prenderà un altro allenatore”.