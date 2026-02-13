Lazio, Fabiani in bilico: spunta il nome di un possibile sostituto per il ruolo di Ds – calciomercato.it

L’attuale direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è in bilico: Lotito riflette su una possibile sostituzione. E spunta il nome di un candidato

Giorni di riflessioni e di programmazione in casa Lazio. Mentre i tifosi continuano la protesta nei confronti del patron Lotito (annunciando l’astensione dallo stadio anche in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma sabato allo stadio Olimpico di Roma), la dirigenza biancoceleste guarda al futuro e prova a programmare le prossime tappe: il club ha annunciato per la prossima settimana la presentazione del progetto legato allo stadio Flaminio, con tanto di conferenza stampa.

Mentre il patron guarda con attenzione anche alla quotazione del club al Nasdaq (previsti nuovi passaggi a breve), Sarri prova a chiudere nel modo migliore la stagione: la prossima semifinale di Coppa Italia contro i nerazzurri di Palladino, ha regalato nuove ambizioni alla squadra: attraverso la coppa nazionale, la Lazio tenterà di agguantare un posto per l’Europa il prossimo anno. Tra i programmi futuri ci sarà anche la ristrutturazione del club. E tra le possibili novità c’è anche il futuro di Angelo Fabiani.

L’attuale direttore sportivo della Lazio ha il contratto in scadenza a giugno. Ad oggi la sua permanenza nella capitale non è ancora certa. Fabiani è entrato con il ruolo di ds a maggio del 2023, in sostituzione di Igli Tare (prima si occupava della Lazio Woman e delle Giovanili). Ha ereditato una Lazio in Champions League e che aveva chiuso la stagione precedente al secondo posto: i risultati sono stati tutt’altro che soddisfacenti: due settimi posti nei due campionati successivi, prima dell’ottava posizione attualmente occupata in classifica.

Sotto la sua gestione tre tecnici si sono dimessi (Sarri a marzo del 2024, Tudor pochi mesi dopo e Baroni a maggio del 2025) e per la prima volta dopo quasi dieci anni, la squadra non ha raggiunto la qualificazione ad una coppa internazionale. Nella sua prima campagna acquisti ha chiuso gli arrivi di Guendouzi, Rovella, Castellanos, Pellegrini, Kamada e Mandas; nel secondo anno ha portato a Roma Dele Bashiru, Noslin, Tchaouna, Dia, Nuno Tavares, Castrovilli, Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard, mentre in estate il club è incappato nel blocco del mercato. A gennaio la Lazio ha chiuso gli acquisti di Ratkov, Taylor, Przyborek e Daniel Maldini (in prestito dall’Atalanta).

Il futuro di Fabiani e il nome del possibile sostituto: spunta Accardi

Fabiani, da giugno allo scorso gennaio, ha chiuso diverse operazioni in uscita che hanno portato a plusvalenze: da Tchaouna (acquistato a meno di dieci milioni e rivenduto a quindici più bonus in estate) a Guendouzi e Castellanos, oltre alla partenza in prestito di Mandas (se verrà riscattato porterà una discreta plusvalenza a bilancio) e Vecino (che ha portato ad un significativo risparmio del monte ingaggi). Fabiani, nella presentazione dei nuovi acquisti, ha ribadito la bontà del suo lavoro. “Io non faccio questo per soldi, in Serie C prendono più di me. Non prendo per il c**o nessuno, smettiamola di fare i capopopolo. Il tifoso sa. Il popolo è vulnerabile, oggi ti porta in cielo, ma se si accorge che lo prendi per il c**o ti lascia. Fino a che c’è Fabiani nessuno si potrà approfittare della Lazio”.

Ma fino a quando Fabiani resterà alla Lazio? Lotito rinnoverà il suo contratto in scadenza? Il club riflette sul lavoro, i risultati e i rapporti interni: con il tecnico e la squadra. Qualora optasse per il divorzio, c’è già un nome in pole position per l’eventuale sostituzione. Si tratterebbe di Pietro Accardi, ex direttore sportivo di Empoli e Sampdoria. Un nome più volte proposto a Lotito nelle ultime settimane e sul quale sono in corso delle riflessioni. Il futuro tecnico del club è ancora tutto da scrivere. Lotito non è solito prendere decisioni affrettate: i suoi cambi di strategia sono spesso figli di attente valutazioni e decisioni lunghe e ponderate. Fabiani ha lavorato con lui anche alla Salernitana: ha creato a Formello una struttura dedita alla visione di alcuni profili (la famosa talent room) ed alcune operazioni in uscita sono state molto apprezzate.

Difficile scommettere sul suo futuro: ma a Formello, mai come oggi, sono in corso riflessioni e attente analisi. La Lazio del futuro potrebbe essere rivoluzionata. E nessuno (dal diesse al tecnico, fino ai calciatori) è sicuro della propria permanenza. Lotito sarà chiamato ad una scelta definitivo: in ballo c’è il presente ed il futuro del club biancoceleste.