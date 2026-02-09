Atalanta
Napoli, ufficiale l’addio a titolo definitivo: giocherà a Torino

Altra operazione in uscita in casa Napoli in queste ore: ufficiale la sua cessione a titolo definitivo, ecco tutti i dettagli.

Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un giocatore del Torino. L’attaccante argentino classe ’95 si era trasferito dal Napoli al club granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto e l’opzione è scattata automaticamente proprio nel weekend, in contemporanea con la sfida della 24esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Torino.

Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui il club caro al presidente Aurelio De Laurentiis incasserà circa 5 milioni e mezzo di euro più un altro milione legato a bonus facilmente raggiungibili.

Napoli, dunque, che porta a termine un’altra operazione in uscita dopo le cessioni a gennaio di Noa Lang al Galatasaray e di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest. Gli azzurri ora sono concentrati solo sul campo: domani si giocano i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, mentre domenica 15 febbraio ci sarà la super sfida contro la Roma di Gasperini che potrebbe dire moltissimo in chiave scudetto e qualificazione alla prossima Champions League.

