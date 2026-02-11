I prossimi quattro mesi potrebbero essere anche gli ultimi sulla panchina del Napoli

L’argomento è sempre lui, Antonio Conte. Lo è a maggior ragione dopo l’ennesima eliminazione del Napoli, stavolta dalla Coppa Italia, con annessa sfuriata in conferenza tra arbitri e titoli. Il tecnico salentino ha provato a emulare José Mourinho, senza nominarlo.

Difficile immaginare un Conte ter, molto probabilmente a giugno si consumerà il divorzio con De Laurentiis: “Se fossi nel presidente del Napoli, non lo confermerei – l’opinione di Nando Orsi a ‘Radio Radio’ – In questa stagione ha fatto molto male. E ha vinto uno scudetto forse regalato dall’inter, ma non è stata un’impresa”.

🤣”Due anni, scudetto e Supercoppa: questo non va dimenticato. Quindi adesso inizio a parlare sempre così, ogni volta che farò una conferenza mi metto così (col segno del due, ndr) e poi elenco le squadre che hanno fatto, come diceva un allenatore, zero titoli, ok?”😏 🔥Antonio… pic.twitter.com/q95Vab2ABW — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 11, 2026

/7 261 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 2 / 7 Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia? Atalanta Milan Torino Fiorentina Hai salvato l'onore di qualcun altro: il record negativo è del Milan. Colpo sotto all'incrocio! Il Milan è la regina… delle finali perse. Il Milan è la squadra che ha perso più finali di Coppa Italia: ha disputato 15 finali, vincendone 5 e perdendone 10, inclusa l'ultima contro il Bologna nel 2025, ed è considerato il club con più finali perse nella storia della competizione. 3 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 4 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 5 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 6 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 7 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 19% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

“Mi ha deluso nella gestione e nel modo di giocare – aggiunge Orsi – parla degli arbitri quando gli conviene. Mi piace come allenatore, ma ogni tanto un po’ di autocritica ci starebbe bene”. Ma chi al posto di Conte? Per Giovanni Scotto, anche lui intervenuto su ‘Radio Radio’, “a De Laurentiis piacciono due profili: Italiano (come noto, ndr) e Raffaele Palladino“.