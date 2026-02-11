Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Conte accerchiato: “L’Inter gli ha regalato lo Scudetto. Ecco chi al suo posto”

Foto dell'autore

I prossimi quattro mesi potrebbero essere anche gli ultimi sulla panchina del Napoli

L’argomento è sempre lui, Antonio Conte. Lo è a maggior ragione dopo l’ennesima eliminazione del Napoli, stavolta dalla Coppa Italia, con annessa sfuriata in conferenza tra arbitri e titoli. Il tecnico salentino ha provato a emulare José Mourinho, senza nominarlo.

Conte dopo l'espulsione in Inter-Napoli
Napoli, addio Conte a giugno: svelato il nome dell’erede (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Difficile immaginare un Conte ter, molto probabilmente a giugno si consumerà il divorzio con De Laurentiis: “Se fossi nel presidente del Napoli, non lo confermerei – l’opinione di Nando Orsi a ‘Radio Radio’ – In questa stagione ha fatto molto male. E ha vinto uno scudetto forse regalato dall’inter, ma non è stata un’impresa”.

/7
261

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 19%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Mi ha deluso nella gestione e nel modo di giocare – aggiunge Orsi – parla degli arbitri quando gli conviene. Mi piace come allenatore, ma ogni tanto un po’ di autocritica ci starebbe bene”. Ma chi al posto di Conte? Per Giovanni Scotto, anche lui intervenuto su ‘Radio Radio’, “a De Laurentiis piacciono due profili: Italiano (come noto, ndr) e Raffaele Palladino“.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie