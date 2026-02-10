Dybala-Napoli, folle idea in casa azzurra: i dettagli del contratto | CM

Grandissima sorpresa per quel che concerne il futuro di Paulo Dybala: l’ultima idea si chiama Napoli, ecco tutti i dettagli.

Nemmeno contro il Cagliari è sceso in campo a causa di un nuovo fastidio al ginocchio, ma adesso Paulo Dybala è al lavoro per tornare disponibile nella super sfida con il Napoli, in programma domenica 15 febbraio. La posta in palio è troppo alta e l’argentino vuole esserci a tutti i costi: in casa Roma cresce l’ottimismo sul suo recupero, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Le strade di Dybala e del Napoli, però, potrebbero nuovamente incrociarsi in estate. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, proprio il club caro al presidente De Laurentiis avrebbe in mente di offrire all’argentino un contratto di 2 anni a gettone, con ingaggio legato agli obiettivi personali e di squadra.

Una folle idea, che rischia di stravolgere il mercato estivo di Serie A. Dybala, che ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2026, punta a tornare in patria e a raggiungere Leandro Paredes al Boca Juniors, ma l’inserimento del Napoli può far saltare il banco.