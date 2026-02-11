Atalanta
Inchiesta e squalifica a Conte: cosa è successo in Napoli-Como

Il procuratore federale sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio

Squalifica a Conte per quanto fatto, anzi detto durante Napoli-Como. Le parole del tecnico non sono sfuggite, con la Procura federale che potrebbe aprire presto una inchiesta.

Squalifica a Conte: aperta inchiesta, cosa è successo in Napoli-Como

Conte rischia una squalifica per il “testa di c***o!” rivolto a Manganiello, l’arbitro della partita di Coppa Italia andata in scena ieri sera al ‘Maradona’. L’allenatore salentino è stato pizzicato dalle telecamere di ‘Mediaset’ mentre si scatena contro il direttore di gara.

“Almeno vallo a rivedere, testa di c***o”, dice con riferimento all’episodio del mancato rosso a Ramon. Il labiale di Conte è inequivocabile. 

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il procuratore federale Chiné sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio per valutare la possibile apertura di un procedimento disciplinare a carico del tecnico del Napoli. Questo poiché nel referto arbitrale non vi è nulla.

Conte rischia una giornata di squalifica per espressione ingiuriosa nei confronti dell’arbitro.

