Annuncio sul sostituto di Conte, arriva dalla Serie A

Continuano a susseguirsi le voci riguardanti il possibile addio di Antonio Conte al Napoli al termine del campionato in corso con l’ex CT della nazionale che potrebbe salutare i campioni d’Italia in carica.

Stando a quanto affermato da Paolo Bargiggia a Tuttonapoli.net, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando Vincenzo Italiano come possibile successore dell’allenatore degli azzurri: “In questo momento Farioli e Italiano hanno lo stesso gradimento in casa Napoli con De Zerbi leggermente dietro. Non è da escludere che De Laurentiis possa portare a Napoli anche Sartori con Italiano“.

Le possibilità che Italiano possa dire addio al Napoli per la fine del campionato sono sempre più alte considerati gli ultimi risultati deludenti della formazione rossoblu, uscita anche dalla Coppa Italia ai quarti di finale contro la Lazio.

Per Antonio Conte, in caso di addio, si potrebbero riaprire le porte della Premier League o, in alternativa, un anno di stop in attesa di un nuovo progetto dal quale ripartire.