Napoli, infortuni e il ‘caso’ Lobotka: annuncio sul trasferimento alla Juve

Il regista slovacco ha il contratto che scade a giugno 2027

Non solo i tantissimi infortuni, che stanno indubbiamente condizionando la stagione (ma Conte e il suo staff hanno fatto un po’ di sano mea culpa?), nel Napoli potrebbe (ri)scoppiare presto un ‘caso’ Lobotka. Il regista slovacco ha il contratto in scadenza a giugno 2027, cioè tra poco più di un anno, e allo stato attuale non sembrerebbero esserci i margini per un rinnovo.

Lobotka in azione
Napoli, c'è anche un 'caso' Lobotka: annuncio sul trasferimento alla Juve

Per quanto riguarda i rinnovi, il Napoli lavora su Rrahmani e Anguissa, mentre è da capire Lobotka – ha dichiarato il collega Emanuele Cammaroto durante il suo intervento a ‘Radio Punto Zero’ – Il centrocampista è in scadenza e non era convintissimo di restare lo scorso anno. Si tratta di situazioni fisiologiche, ha dato e vinto tanto”.

Negli ultimi giorni sono tornati a circolare dei rumors su un possibile passaggio di Lobotka alla Juventus di Spalletti, il tecnico che lo ha rilanciato in azzurro facendolo diventare un giocatore chiave nella straordinaria cavalcata conclusasi con la conquista del terzo Scudetto: “Non do per scontato il suo trasferimento alla Juve – ha evidenziato Cammaroto – De Laurentiis non vuole rinforzare una diretta concorrente e non fa sconti a nessuno“.

Lobotka-Juve, affare molto complicato

Di Lobotka-Juve ne ha riparlato Antonio Cassano a ‘Viva El Futbol’, programma in onda su Twitch del quale è protagonista assieme a Ventola e Adani: “Occhio a Lobotka alla Juve – ha detto Cassano – È in scadenza nel 2027 ed è il tipo di giocatore che serve ai bianconeri. Sono voci di corridoio che mi arrivano per il prossimo anno”.

Lobotka in azione
Lobotka alla Juve, Cassano allo scoperto
Un’operazione Napoli-Juve appare, ad oggi, molto complicata. De Laurentiis potrebbe sparare alto nonostante il contratto in scadenza, proprio per scoraggiare i bianconeri che, comunque, al momento hanno altre priorità in vista della prossima stagione. Inoltre ad ora è tutt’altro che certa la permanenza di Spalletti…

