Serie A nel caos, annuncio clamoroso: “Sciopero degli allenatori”

Errori e polemiche infinite, ecco quella che sarebbe una decisione incredibile

Si è appena concluso l’ennesimo weekend di errori e polemiche arbitrali. Gli ultimi, ma non ultimissimi, si legano a Juve-Lazio di ieri sera col mancato rigore assegnato ai bianconeri. Bisogna dirlo perché è davvero così, tra arbitri e Var regna il caos.

“Col Var abbiamo finalmente uniformità: sbagliano sempre e contro tutti”, la frecciata di Nando Orsi nel suo intervento in diretta a ‘Radio Radio’. A proposito sempre di Var e arbitri, l’ex portiere e allenatore ha poi tirato in ballo il Napoli: “Mi chiedo se senza Var avrebbe vinto due scudetti e se ci sarebbe stata tanta alternanza tra i Campioni d’Italia”.

Alla diretta partecipava anche Roberto Pruzzo. L’ex bomber della Roma si è invece scagliato contro i calciatori, perché per colpa loro la Serie A “è diventato il campionato dei simulatori”. Sul caos Var, Pruzzo lancia una provocazione: “Gli allenatori dovrebbero fare dieci minuti di sciopero e entrare in campo più tardi, pazienza se nei primi minuti prendi gol”.