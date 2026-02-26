Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Clamoroso esonero Inzaghi: riunione straordinaria Al-Hilal, ecco cosa succede

Foto dell'autore

Con quattro pareggi nelle ultime sei partite ha perso la testa della classifica: ora è terzo a -2 dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic

Clamoroso dall’Arabia: l’Al-Hilal starebbe valutando l’esonero di Simone Inzaghi. Attorno all’ex tecnico dell’Inter sta crescendo, anzi è già cresciuto un grosso se non enorme malcontento.

Tutta colpa degli ultimi risultati in campionato, quattro pareggi nelle ultime 6 giornate, con la squadra saudita scivolata dal primo – con 7 punti di vantaggio sulla seconda – al terzo posto in classifica.

Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal
Clamoroso esonero Inzaghi: riunione straordinaria Al-Hilal, ecco cosa succede (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ora la Saudi Pro-League è comandata dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, quest’ultimo allenato da Inzaghi in nerazzurro: la formazione guidata da Jorge Jesus è +2 sull’Al-Ahli di Kessie e a +3 su quella di Inzaghi, che dal mercato di gennaio ha avuto anche un certo Benzema.

Come scrive su X Abdulrahman Al-Furaih, critico e scrittore vicino all’Al-Hilal, questa sera ci sarà una riunione straordinaria per decidere se licenziare Inzaghi. L’ostacolo più grande è il suo maxi contratto, circa 26 milioni a stagione fino al 2027, e il bilancio del club in forte deficit.

L’esonero di Inzaghi potrebbe avvenire già stasera, qualora appunto “la commissione di reclutamento dovesse assumersi l’onere di rescindere il contratto”, col conseguente via libera all’arrivo del sostituto. In tal senso si fa già il nome di Leonardo Jardim, portoghese di 51 anni che ha già guidato l’Al-Hilal dal giugno 2021 al febbraio del 2022.

/7
1110

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie