CALCIOMERCATO ARSENAL EMERY / Momento disastroso per l'Arsenal di Unai Emery, lontanissimo dalla vetta in Premier League e non particolarmente brillante nemmeno in Europa League. Dopo un buon inizio le cose sono precipitate con il successo che latita ormai da 5 sfide ufficiali.

Difficoltà queste che sembravano presuppore una possibile discussione sul futuro dello stesso allenatore dei 'Gunners' che però ha incassato in giornata il sostegno della dirigenza con il responsabile della parte sportiva del clube il direttore generale Vinai Venkatesham che hanno rinnovato la fiducia ad Emery. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nel corso di una riunione del club infatti l'ex PSG ha fatto il pieno di fiducia senza tralasciare le cose da migliorare: "Siamo delusi come tutti dai risultati e dalle prestazioni a questo punto della stagione. Condividiamo la frustrazione con i fan, i giocatori, il tecnico e tutto lo staff. Non siamo al livello a cui vogliamo essere. Le cose devono migliorare e crediamo fortemente che Emery sia l’uomo giusto per cambiare rotta. Lavoriamo tutti intensamente dietro le quinte per cambiare le cose e siamo fiduciosi di potercela fare".