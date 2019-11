CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI FONSECA/ Intervenuto all'Elite Club Coaches Forum di Nyon, Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato della situazione di Alessandro Florenzi, terzino destro giallorosso con poco spazio nelle ultime uscite: "Non c'è nessun caso intorno al giocatore italiano, è tutto normale".

Nelle parole riportate da 'Sport Mediaset', Fonseca ha poi aggiunto: "Le parole di Mancini sono una sua opinione. Per me Florenzi è un giocatore importante e una delle opzioni a disposizione in questo momento. Continuo però a garantire che non c'è alcun problema". Eppure, analizzando le ultime panchine del numero 24 della Roma, traspare una scarsa fiducia del tecnico portoghese nei suoi confronti, come riportato in esclusiva da Calciomercato.it.