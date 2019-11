INTER CONTE JUVENTUS / L'Inter e uno scudetto, già quest'anno, non impossibile. Almeno i numeri vengono a sostegno della tesi. Nelle prime dodici giornate di campionato, la squadra nerazzurra ha conquistato la bellezza di 31 punti: 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta proprio nello scontro diretto con la Juve.

, che in carriera già vinto il titolo due volte sue due (a Torino e a Londra col Chelsea. Un altro motivo per crederci...), eguaglia di fatto sé stesso: 31 punti alla dodicesima li aveva già ottenuti nella seconda e terza (nonché ultima) stagione alla guida della. In entrambe, alla fine, arrivò quello scudetto che nella Milano nerazzurra manca ormai da dieci anni. Ai tifosi interisti non resta quindi che sperare nel ripetersi della storia...