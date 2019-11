JUVENTUS RONALDO MULTA / E' la reazione di Cristiano Ronaldo, più della magia di Dybala, a tenere banco in casa Juventus dopo la preziosa vittoria contro il Milan.

Serata da dimenticare per CR7, che non ha gradito la sostituzione con l'argentino lasciando velocemente l''Allianz Stadium' al termine della contesa

Come filtrava già dal post-partita il club campione d'Italia non punirà il portoghese, che nelle prossime ore si unirà alla selezione del Ct Santos per disputare le ultime due gare delle Qualificazioni ad Euro 2020 nonostante una condizione fisica non ottimale. La Juve quindi non multerà Ronaldo, che stamattina sui propri social network ha rotto il silenzio sottolineando l'importanza del successo contro il Milan. In mattinata il quotidiano 'La Stampa' aveva sottolineato invece la possibilità di una multa per l'ex Real Madrid, in base al regolamento interno alla società.

