Inter, ultime dall'infermeria: controllo in ospedale per Lautaro, Sensi...

INTER ULTIME INFORTUNI / La sosta per le nazionali arriva forse nel momento migliore per l'Inter di Antonio Conte che chiude un ciclo intenso di sette partite e avrà tempo per recuperare anche alcuni dei tanti infortunati che hanno condizionato le scelte del tecnico in queste ultime partite. Passata la paura per Matias Vecino e Lautaro Martinez, che dopo il colpo alla testa subito nella gara col Verona si è recato nella serata tra sabato e domenica in ospedale per alcuni accertamenti avendo avvertito giramenti di testa e nausea.

Nulla di grave per l'argentino che dunque risponderà alla convocazione della Nazionale.

Saranno giorni importanti invece per Gagliardini, D'Ambrosio e soprattutto Sensi: i tre continueranno in un lavoro specifico e con la squadra e salvo sorprese al rientro dalla sosta saranno regolarmente a disposizione. Restano fuori quindi Politano, che ne avrà per un mese ancora, e Alexis Sanchez che dovrebbe rientrare per fine gennaio.