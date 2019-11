CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC PREMIER LEAGUE QATAR GENNAIO - Mario Mandzukic è, da inizio stagione, ai margini della Juventus. Il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, ha deciso di escluderlo, insieme ad Emre Can, dalla lista dei giocatori utilizzabili in Champions League. Il croato è passato da indispensabile per Massimiliano Allegri, cosa che gli è valsa il prolungamento contrattuale fino al 2021 siglato nell'aprile scorso, a epurato. Da tempo si parla di un possibile approdo in Premier League, il centravanti è accostato con insistenza al Manchester United, mentre la pista Qatar è stata battuta fino al 30 settembre (giorno di chiusura del mercato qatariota), ma alla fine l'affare non è andato in porto. A gennaio, però, il 33enne vice campione del Mondo dovrebbe davvero fare le valige e lasciare Torino dopo quattro anni e mezzo e le possibilità già battute torneranno di moda.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la pista che porta in Inghilterra, in queste settimane, si è fatta man mano meno calda, ma viene comunque tenuta in grande considerazione. Per quanto riguarda il Qatar, se ne tornerà certamente a parlare, anche perché chi potrebbe lasciare la Qatar Stars League per approdare in Premier League è Baghdad Bounedjah, 27enne attaccante dell'Al-Sadd. Una affare che, se andasse in porto, potrebbe aprire le porte proprio all'arrivo di Mandzukic. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.

