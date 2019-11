CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN CAGLIARI / Tre assist e un gol per Radja Nainggolan, il Cagliari vola al terzo posto in classifica grazie al suo Ninja.

Il centravanti belga è l'assoluto protagonista del 5-2 rossoblu rifilato allanel lunch match della 12esima giornata di Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Nel post partita Nainggolan è tornato a parlare del suo passato in nerazzurro ''Io all’Inter ci potevo stare tranquillamente. Se mi stanno rimpiangendo bisogna chiederlo a loro. Futuro? Non ci sto pensando, ma sono felice di quel che i tifosi fanno per noi".