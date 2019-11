SERIE A PARMA ROMA / Il Parma batte la Roma 2-0 e vola all'ottavo posto in classifica: decisive le reti siglate da Sprocati e Cornelius.

Brutto stop per Fonseca che perde la grande occasione di portarsi in solitaria al terzo posto in classifica. Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di

GUARDA IL VIDEO