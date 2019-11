Inter-Verona, retroscena Verre sul rigore: "Ne ero sicuro!"

p>INTER VERONA VERRE / Al termine della prima frazione di gioco di, con la sua squadra momentaneamente in vantaggio, Valerio Verre ha rilasciato alcune dichiarazioni svelando un retroscena sul rigore segnato: "Spunto dal Borussia Dortmund? No, abbiamo visto diversi video e l'abbiamo preparata molto bene. Stiamo giocando su questo. L'Inter è forte, lo sappiamo. Ci copriamo e dopo dobbiamo ripartire bene - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Rigore centrale? Perché Handanovic è molto forte, è un pararigori e quindi ero sicuro di tirare centrale. Me la sentivo così".