JUVENTUS MILAN RONALDO SARRI / L'argomento sulle condizioni di Cristiano Ronaldo tiene banco alla Continassa alla vigilia del posticipo tra Juventus e Milan.

Restra incerta la presenza del fuoriclasse portoghese per la sfida di domani sera all''Allianz Stadium, come confermano le dichiarazioni in conferenza stampa di Maurizio Sarri.

L'allenatore bianconero ha sottolineato davanti ai giornalisti: "Non so ancora come sta perché ieri era con i fisioterapisti, vediamo oggi e domani mattina cosa riesce a fare. So per certo che non ha niente di particolare, niente di grave, solo un piccolo dolore col ginocchio che un po' durante la partita lo squilibria dal punto di vista degli appoggi. Ma niente di grave". Il dubbio Ronaldo verrà quindi sciolto solamente dopo la rifinitura di domattina, con Sarri che potrebbe anche non rischiare CR7 e farlo accomodare almeno inizialmente in panchina.