BARCELLONA MESSI BARTOMEU / Barcellona sarà sempre casa per Lionel Messi, ma a 32 anni compiuti e con un contratto in scadenza nel 2021, in Catalogna sono cominciati inevitabilmente i ragionamenti su come sostituire il fenomeno argentino in campo per non farsi trovare impreparati quando la stella deciderà di lasciare il calcio giocato. Di questo, e non solo, ha parlato il presidente blaugrana Josip Maria Bartomeu, intervistato da 'The Associated Press': "Nelle prossime due o tre stagioni, il nostro leader continuerà ad essere Messi. Però è chiaro che ci sono altri giocatori giovani che crescono.

Giocatori che vengono dall'estero, ma anche giocatori che crescono nella nostra accademia La Masia. E siamo molto contenti perché ci stiamo preparando bene per questa era post-Messi".

La chiosa è con una precisazione sul contratto di Messi: "Non ho dubbi sul fatto che quando Messi concluderà la sua carriera da giocatore, resterà vincolato a questo club a vita. Il contratto scade nel 2021, però c'è la volontà di tutte le parti in causa, se si sente bene e con ambizione, di esterlo all'infinito".