JUVENTUS MILAN CAPELLO RONALDO IBRA / Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per presentare la sfida in programma tra le due squadre domani sera all'Allianz Stadium.

Ecco le sue parole: ''La Juve si è rinforzata anno dopo anno, approfittando delle debolezze degli avversari. Il Milan ha avuto la disavventura di essere ceduto a persone che non avevano le risorse per gestire un club di valore mondiale. Si sta cercando di costruire qualcosa, ma le scelte di alcuni giocatori si sono rivelate sbagliate.

Serve gente da Milan. Il Milan attuale non può permettersi di sognare".

Il ritorno di Ibrahimovic: "Sarebbe un bel colpo, perché Ibra non viene a svernare. In Italia può ancora fare la differenza. Lo conosco bene e sono sicuro che se dovesse tornare in Serie A, cercherebbe di essere protagonista".

La stagione di De Ligt: "Bisogna dargli tempo, ma ha qualità notevoli. Forse nel suo primo campionato italiano avrebbe avuto bisogno di ritrovarsi Chiellini al suo fianco. Lo avrebbe aiutato".

Cristiano Ronaldo: "In area resta il numero uno al mondo. Non lo vedo bene fisicamente come un anno fa e questo spiega perché Sarri lo abbia sostituito a Mosca. La gestione di un campione di 34 anni è fondamentale".