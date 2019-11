Fiorentina, ESCLUSIVO: scout a Ferencvaros-Cska Mosca

CALCIOMERCATO FIORENTINA BLAZIC / La Fiorentina è interessata a Miha Blazic. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, stasera uno scout del club viola sarà alla 'Groupama Arena' di Budapest per guardare da vicino il difensore sloveno del Ferencvaros nel match di Europa League tra la squadra ungherese e il Cska Mosca, ko in casa nella gara d'andata. Il 26enne di Koper è uno dei pilastri della formazione ungherese allenata dall'ex bomber ucraino Rebrov e un paio d'anni fa è già stato nel mirino di alcuni club di Serie A.

A quanto pare, per il momento, il Dstiene in considerazione il classe '93, adattabile anche a metà campo e come terzino destro, in vista del prossimo mercato estivo. Il prezzo di Blazic, in scadenza nel, sarebbe molto basso: appena 1,5 milioni di euro. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

